Nata Hannelore Marx ad Hannover nel 1919, Anne Douglas è stata moglie di Kirk Douglas per 66 anni. Dopo essere fuggita dai nazisti ed essersi rifugiata in Francia, ha lavorato nel mondo del cinema. Nel 1953 ha incontrato e sposato Kirk a Parigi. Filantropa e attivista, è stata Ambasciatrice di buona volontà per i valori americani e si è battuta in nome delle donne. Dal matrimonio con Kirk, sono nati Peter ed Eric.