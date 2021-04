Torna dopo dieci anni da “A dangerous method”, il duo David Cronenberg e Viggo Mortensen. L’attore prenderà parte al nuovo film sci-fi del regista “Crimes of the Future”. Già nel 1970, Cronenberg aveva scritto e diretto un film dallo stesso titolo e nonostante siano pochi i dettagli sulla trama, avanza sempre più l’ipotesi di un remake. Il film verrà girato ad Atene in estate.