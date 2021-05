VIDEO David di Donatello 2021, tutto quello da sapere

La premiazione si terrà l'11 maggio. Monica Bellucci riceverà il David di Donatello 2021 speciale alla carriera. Gabriele Muccino non sarà in giuria: l'addio è arrivato con un tweet. Il David dello spettatore andrà a "Tolo tolo" di Checco Zalone. Premi speciali li riceveranno anche Sandra Milo e Diego Abatantuono. Il titolo più atteso? "Volevo nascondermi", con 15 nomination. Quattordici sono le nomination per "Hammamet" con Favino nei panni di Bettino Craxi. Dall'8 al 21 maggio, i film in concorso si potranno vedere sul canale 303 di Sky.