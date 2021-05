Nato a Milano nel 1955, Diego Abatantuono è un attore, comico e regista italiano. Tra i suoi film più famosi, rientrano cult come “Eccezziunale... veramente” e “Attila Flagello di Dio”. Importanti sono state le interpretazioni drammatiche come nei film “Il Regalo di Natale” e “Io non ho paura”. Nel 2021 ha ricevuto il David di Donatello alla carriera.