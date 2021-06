Con un video su Instagram, l’attrice Gal Gadot ha festeggiato i 4 anni nei panni di Wonder Woman. Il film diretto da Patty Jenkins è uscito nelle sale nel 2017, seguito da “Wonder Woman 2” nel 2021. “Farò sempre il possibile per raccontare le storie di Wonder Woman al meglio” ha commentato l’attrice. Intanto, è in produzione la pellicola numero 3 della saga.