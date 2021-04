Istituita nel 1998 da Madan Kataria, la giornata mondiale della risata si celebra la prima domenica di maggio. Ecco i 10 cult più divertenti per poterla festeggiare in famiglia o in compagnia: da “Non ci resta che piangere” con Benigni e Troisi protagonisti, al celebre “Scemo più scemo” con la coppia Carrey-Daniels, passando per “School of rock” perfetto per una serata in famiglia.