Netflix ha condiviso sui propri social ufficiali un intrigante video dedicato a "I Mitchell contro le macchine". Il filmato conduce gli spettatori alla scoperta degli easter egg presenti in numerose scene, che in tanti potrebbero aver non notato. La passione per il cinema di Katie, la protagonista, ha infatti portato i creatori a divertirsi con i tanti rimandi al mondo del cinema.