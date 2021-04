VIDEO 7 curiosità su Jessica Alba

Nata a Pamona in California, Jessica Alba è figlia di Mark e Catherine. Per seguire il padre, militare, la famiglia si trasferisce più volte durante la sua infanzia, viaggiando per tutti gli Stati Uniti. Appassionata di danza da sempre, è alla recitazione che sceglie di dedicarsi quando si iscrive all'Atlantic Theater Company, dopo il diploma. Portata al successo dai suoi ruoli di protagonista in Dark Angel e Sin City, è una delle attrici più apprezzate di Hollywood. Considerata tra le donne più belle al mondo, è sposata dal 2008 con Cash Warren, dal quale ha avuto tre figli.