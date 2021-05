VIDEO Nicole Kidman è Lucille Ball in "Being the Ricardos"

Nicole Kidman interpreta Lucille Ball nel nuovo film biopic Being the Ricardos. L'attrice è affiancata da Javier Bardem che recita nei panni di suo marito, Desi Arnaz. La pellicola racconta una settimana di riprese della celebre situation comedy statunitense andata in onda sulla CBS dal 1951 al 1957, intitolata I Love Lucy (“Lucy ed io” nella versione italiana). La trama del film racconta da un lato la vita professionale della famosa coppia, dall'altro la crisi matrimoniale che ha rischiato di mettere fine alla loro carriera. Being the Ricardos è scritto e diretto da Aaron Sorkin e nel cast compaiono anche J.K. Simmons e Nina Arianda.