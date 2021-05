Scomparsa a New York il 1 maggio 2021 all’età di 89 anni, Olympia Dukakis era un’attrice statunitense molto amata dal grande pubblico. Conosciuta per aver preso parte a commedie romantiche come “Fiori d’acciaio”, “Una donna in carriera” e “Senti chi parla”, vince il premio Oscar come miglior attrice non protagonista con il film “Stregata dalla luna”. E’ qui che ricopre il ruolo che la rende famosa: è la madre di Loretta Castorini, interpretata da Cher.