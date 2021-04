Oggi 26 aprile riaprono 120 sale cinematografiche sulle 1400 presenti in zona gialla e, dopo mesi di chiusura, riparte la programmazione con film da Oscar. “Mank” e “Minari” tra i primi a sbarcare in oltre venti sale. Aria di Messico, con “Nuevo Orden”, ma si torna in Italia con la commedia all’italiana de “I predatori” e l'autobiografico “Cosa sarà” con Kim Rossi Stuart. Presenti anche documentari e l’immancabile road movie ispirato ad una storia vera “Est - Dittatura last minute”.