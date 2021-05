Scarlett Johansson riceverà il Generation Award agli MTV Movie & TV Awards 2021. L’ambito premio viene assegnato agli attori che hanno contribuito in modo significativo al mondo del cinema e della tv. In passato, star del calibro di Sandra Bullock, Jim Carrey e Tom Cruise sono stati premiati. Johansson è stata già nominata sei volte ai premi MTV e nel 2013 ha vinto per il miglior combattimento con il film “The Avengers”.