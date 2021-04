Famosa per bellezza, capacità ed eleganza, Sophia Loren è una delle attrici simbolo del cinema in Italia e nel mondo. Pseudonimo di Sofia Scicolone, non frequenta scuole di recitazione, ma al fianco di attori come Mastroianni, De Sica e Gassman, disegna i successi del grande cinema. Nel 1960 vince l’Oscar® per “La Ciociara” ed il suo talento sbarca oltreoceano, dove viene inserita dall’American Film Institute come ventunesima star femminile più grande al mondo.