Da tempo si vocifera di una possibilità suggestiva: vedere i tre attori che hanno interpretato l’Uomo Ragno al cinema riuniti in “Spider-Man: No Way Home”. Un faccia a faccia tra Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. Succederà per davvero? Il doppiatore spagnolo di Tobey Maguire ha fornito un importante indizio.