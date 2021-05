VIDEO Chi era Steve Irwin

Steve Irwin era un naturalista e divulgatore australiano. All’anagrafe Stephen Robert Irwin, è conosciuto come Crocodile Hunter. I genitori gestivano il “Queensland Reptile and Fauna Park”, per questo si appassiona fin da bambino a serpenti e coccodrilli. Nel 1991 prende la guida del parco cambiando il nome in “Australia Zoo”. È diventato famoso in tutto il mondo con il programma “The Crocodile Hunter”. In Italia è stato trasmesso su La7 con il titolo “Missione Natura”. Steve Irwin muore il 4 settembre 2006 per la puntura velenosa di una razza.