VIDEO Angelina Jolie torna con “Those Who Wish Me Dead”

Angelina Jolie è la protagonista di “Those Who Wish Me Dead”, film diretto da Taylor Sheridan. Un western al femminile, la pellicola unisce diversi generi cinematografici, creando un mix di azione, giallo, suspense e survival movie. La Jolie è Hannah Faber, esperta di sopravvivenza, che a capo di un gruppo di donne ha il compito di proteggere un ragazzo testimone di omicidio. Sullo sfondo, la natura del Montana viene devastata da un terribile incendio. La data d'uscita di “Those Who Wish Me Dead” è fissata per il 14 maggio.