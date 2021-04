"Nato ad Alameda nel 1967, Vin Diesel è conosciuto come la star di “Fast and Furious 9”. Mark Vincent Sinclair, questo il suo vero nome, è in realtà anche produttore, regista e sceneggiatore. Partito da televendite sul piccolo schermo, è sbarcato al cinema con “Salvate il soldato Ryan”, per poi trasformarsi in Dominic Toretto, il suo ruolo di maggior successo.".