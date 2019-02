La notte degli Oscar - La diretta di Sky Cinema e Sky Uno

È alle porte l'evento più atteso dal mondo del cinema: la Notte degli Oscar®! L'appuntamento è per domenica 24 febbraio in diretta dalle 22.50 su Sky Cinema Oscar® (canale 304). Anche Sky Uno seguirà "La notte degli Oscar - Live" L'appuntamento è per domenica 24 febbraio alle 00.30 e "Il meglio della notte degli Oscar 2019" lunedì 25 febbraio alle 00.00 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11