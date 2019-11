VIDEO Lo spot di Natale di Sky con ET protagonista

Per le prossime feste di Natale, Sky ci regala un video davvero spettacolare. Dopo 37 anni dall’uscita del film E.T. - l’extra-terrestre di Steven Spielberg, E.T. e Elliott si rincontrano. Una storia di amicizia che continua anche grazie anche alla tecnologia di Sky. Perché soprattutto a Natale è sempre piacevole stare insieme a chi si ama