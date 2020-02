Armi chimiche: il trailer del film

Circondato da bugie e inganni, l'esperto agente segreto, Adereth (il Premio Oscar, Ben Kingsley), non riesce più a distinguere tra nemici e alleati. Assodato che la produzione siriana di armi chimiche è corrotta e dopo uno scioccante rapimento, Adereth viene coinvolto in un'ultima missione. Con l'aiuto del suo complice, Daniel (Itay Tiran), Adereth cerca risposte e presto stringe una relazione con Angela (Monica Bellucci), protagonista chiave della sua indagine. Tuttavia l'ostilità dei suoi alleati e un ambiguo passato da cui non riesce a sfuggire, intrappolano Adereth in un'intricata rete di diffidenza. Con il Premio Oscar Ben Kingsley e Monica Bellucci, diretto dal regista pluripremiato Eran Riklis (Il Giardino di Limoni, La Sposa Siriana), Armi Chimiche è uno spy thriller profondo e avvincente su un predatore che diventa preda.