Astra: il trailer

“A cosa stai pensando?” “Faccio quello che faccio grazie a mio padre. Lui era un eroe. Ha sacrificato la sua vita per il sapere”. “Controllo, avete ricevuto? Passo”. “È un inferno lì fuori; incendi ovunque, aerei che si schiantano. Lo chiamano il picco”. "Maggiore, abbiamo delle informazioni classificate” “Che puoi dirci del progetto Lima?” “L'obiettivo era cercare vita extraterrestre intelligente. La nave scomparve circa 16 anni dopo l'inizio della missione”. “E chi era il comandante?” “Era mio padre, signore”. “Potrebbe essere uno choc per lei. Suo padre faceva esperimenti con del materiale classificato che poteva compromettere il nostro intero Sistema Solare, distruggendo ogni forma di vita. Contiamo su di lei per scoprire cosa sta succedendo”. “Sono preoccupata per te. Ti amo”. “Iniziamo la sua valutazione psicologica. Descriva il suo attuale stato mentale ed emotivo nel miglior modo possibile”. “Sto bene, pronto a fare il mio lavoro al meglio delle mie capacità. Ribadisco il mio fermo impegno a completare la missione secondo le regole. Se necessario, distruggerò il progetto nella sua totalità. La Terra sperava in lui, ed ora è tutto nelle mie mani”. “Abbiamo un lavoro da fare. Sei pronto?” “Pronto”.