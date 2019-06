Beautiful Boy: il trailer

“Non mi sono mai sentito così bene e ho continuato a usarle” “Mio figlio è scomparso, Nicolas Sheff”. “Non c'è nessuno con quel nome”. “Ci sono momenti in cui lo guardo questo ragazzo che ho cresciuto, che credevo di conoscere profondamente e mi domando chi sia”. “Credevo che io e te fossimo uniti, più uniti di tanti padri e figli, chi sei Nic”. “Sono io papà, è questo che sono”. “Mio figlio è in giro chissà dove e io non so che sta facendo, non so come aiutarlo, capisci?” “Devo trovare il modo di riempire questo buco nero che ho dentro, ho ancora una famiglia, voglio che siano fieri di me”. “Quello che hai riuscirai a ritrovarlo, riuscirai i riprendertelo. Lo sai quanto bene ti voglio? Ti voglio bene più di tutto”. “Più di tutto?” “Più di tutto, più di tutto”.