I figli del fiume giallo: il trailer

Dopo IL TOCCO DEL PECCATO (Miglior Sceneggiatura a Cannes 2013), il Leone d'Oro STILL LIFE e l'acclamato AL DI LÀ DELLE MONTAGNE, arriva il nuovo film del più importante cineasta cinese contemporaneo, Jia Zhangke, I FIGLI DEL FIUME GIALLO (Ash is Purest White), in concorso al 71° Festival di Cannes. Dal 9 maggio al Cinema.