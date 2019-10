La famiglia Addams: il trailer

Dal 31 ottobre nei cinema distribuito da Eagles Pictures - La famiglia Addams deve affrontare Margaux Needler, una subdola conduttrice di reality televisivi "consumata dal desiderio dell'assoluta perfezione color pastello della vita suburbana". Ciò accade mentre gli Addams si apprestano a ricevere i parenti per un'importante riunione di famiglia. Un inedito cast di doppiatori è pronto a farvi tremare... dal ridere! Tra i protagonisti de La Famiglia Addams troveremo Virginia Raffaele e Pino Insegno nei panni di Morticia e Gomez. Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli presteranno la loro voce ai figli Mercoledì e Pugsley. Per la legge del contrappasso Zio Fester sarà... Raoul Bova! Ma la vera novità è Loredana Bertè che per al prima volta presterà la sua inconfondibile voce a a un personaggio cinematografico, interpretando la Nonna Addams!