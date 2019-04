Selma - La strada della libertà : il trailer

Ambientato negli Stati Uniti nel 1965, durante la presidenza di Johnson, il film è la storia della marcia della comunità nera della città di Selma per protestare contro gli abusi subiti dai cittadini afroamericani. Per la prima volta sul grande schermo la vita di Martin Luther King in un film in odore di Oscar, che vede attori di grande rilievo come Tim Roth, Giovanni Ribisi, Cuba Gooding Jr. e Oprah Winfrey.