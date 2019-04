The Addams Family: il trailer

MGM ha diffuso il teaser trailer di The Addams Family (USA, UK – 2019), il film d’animazione in stop-motion diretto da Conrad Vernon (Sausage Party) e Greg Tiernanche. The Addams Family arriverà nelle sale USA l’11 ottobre 2019. Il film presenta, fra i doppiatori, Charlize Theron e Oscar Isaac rispettivamente nel ruolo di Morticia e Gomez Addams.