007 No Time To Die: il trailer del film

Arriverà nei cinema solo ad aprile 2020, dal titolo "No Time To Die", il nuovo film dell'agente 007 James Bond, Nel cast Ovviamente Daniel Craig, nei panni di Bond, ma anche Rami Malek in quelli del cattivo di turno. E poi ancora Lashana Lynch, Lea Seydoux, Ana de Armas e Ben Whishaw.