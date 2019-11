Aspromonte - La Terra degli Ultimi: il trailer

La terra degli ultimi. Al cinema il 21 novembre. Il film è ambientato ad Africo Vecchio, un piccolo paese isolato, arroccato e fuori dal tempo. La storia parte da un fatto di cronaca avvenuto alla fine degli anni 50 quando una donna è morta di parto perché il dottore non è riuscito ad arrivare in tempo perché non esisteva una strada di collegamento. Il film racconta la lotta degli abitanti per costruire questa strada. Un film di Mimmo Calopresti. Con Valeria Bruni Tedeschi, Marcello Fonte, Francesco Colella, Marco Leonardi e con Sergio Rubini.