Hotel Transilvania 3: il trailer

Benvenuti all'Hotel Transylvania, il resort a 5 stelle di proprietà del conte Dracula, in cui i mostri più famosi del mondo, Frankenstein e sua moglie, la Mummia, l'Uomo invisibile, una famiglia di lupi mannari, e tutti gli altri, possono vivere in tranquillità e pace lontani dal mondo degli umani. Dracula non è solo il principe delle oscurità, è anche un padre iperprotettivo nei confronti di sua figlia adolescente, Mavis, desiderosa di esplorare il mondo. Quando un viaggiatore curioso scopre il loro rifugio e si innamora di Mavis, l'idillio creato dal conte potrebbe crollare e si potrebbe avverare il suo più grande incubo. Anche perchè il giovane straniero altri non è che Simon Van Helsing, l'ultimo discendente di una lunga stirpe di cacciatori di mostri. Dopo aver scoperto di essere nemici naturali, la coppia cerca di portare la pace tra mostri e umani.