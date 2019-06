I morti non muoiono: Il trailer

In questa tranquilla cittadina, su queste strade quiete qualcosa di terrificante, qualcosa di orripilante sta arrivando. Mi scusi, ma siamo chiusi. Stammi lontano! Ah aah! Che diavolo è stato? Una bestia selvatica? È davvero orribile, la cosa peggiore che abbia mai visto. È stata una bestia selvatica? Allora che ne pensi? Io credo zombie. Cosa? Sì, sai... i non morti. Spettri. Voi siete splendidi. Oh numi! Vi siete messi d’accordo? Zombie cannibali? Non scherzarci, è davvero raccapricciante. Questa cosa non finisce bene. Ripetono le cose che facevano quando erano vivi. Chardonnay... Ha appena detto Chardonnay Sì, l’ha detto. Benvenuti nel mio mondo, zombie. Te l’avevo detto che questa cosa finiva male. Beh che sfortuna. Sono alquanto fiduciosa nella mia capacità di difendermi dai non morti. Me ne sono accorto. Mi scusi... Hai una gran bella battuta. Hai giocato in una squadra minore. Un pochino fra i principianti... è stato molto tempo fa.