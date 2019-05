L'angelo del crimine: il trailer

La gente è fuori di testa. Nessuno considera la possibilità di essere libero? Io sono ladro di nascita; non credo in “questo è mio, questo è tuo”. Lui è il mio vecchio. Hai mai usato una pistola? Respira con il naso. Quel ragazzo è un genio; con una buona istruzione potrebbe essere la nostra fortuna. Abbiamo rischiato grosso. Doveva valerne la pena. Il mondo è solo dei ladri e degli artisti. Da bambino ero puro e innocente. Invece ora sei un figlio di puttana. Scusami, mamma. Beh, non è morto nessuno. Un ladro deve morire così. Diciamo che è il suo destino.