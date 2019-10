Pavarotti: il trailer

Dai creatori del blockbuster mondiale "The Beatles: Eight Days a Week", PAVAROTTI di Ron Howard è prodotto da Polygram Entertainment, Imagine Entertainment e White Horse Pictures con Diamond Docs e in collaborazione con TIMVISION e WILDSIDE. I produttori esecutivi italiani sono Lorenzo Gangarossa, Mario Gianani e Lorenzo Mieli. Il documentario sarà nei cinema italiani distribuito da Nexo Digital, in collaborazione con i media partner RTL 102.5, Classica HD, MYmovies.it, Rockol.it, Onstage, solo il 28, 29 e 30 ottobre.