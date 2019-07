Pinocchio di Matteo Garrone: il teaser trailer

“Avevo pensato di fabbricarmi con le mie mani, proprio da me, un burattino di legno.” “Bab-bo.” “Bab-bo.” “Sono diventato babbo. Ho avuto un figliolo.” “Auguri, auguri.” “Grazie.” “Uno e due; se fai come me, tra due o tre giorni già puoi camminare da s...” “Pinocchio!” “Pinocchio...” “Pinocchio” “Pinocchio!” “Perché sei grande?” “È un segreto.” “Pinocchio”. “Io non voglio essere un burattino”.