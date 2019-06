Polaroid: il trailer

Ehi, ho trovato qualcosa. Che cos’è? Una macchina fotografica. Sei pronta? Chi c’è là? Che cos’è? Una macchina fotografica. Dove l’hai presa? Una foto di gruppo, dai. Un bel sorriso. Siamo qua! Tu lavori al negozio di antiquariato con Tyler? Sì. Tyler è morto. Credo che siate tutti in pericolo. Ma di che stai parlando? La vedete quest’ombra? Dopo la morte di Tyler l’ombra è apparsa in questa foto. Se ti fa così paura possiamo levarcela dalle palle. Non farlo. Oh mio Dio! Non funziona. A volte giustifichiamo una tragedia con delle leggende metropolitane. Solo che questa non è una leggenda, questa è realtà. Eccolo! Sei stata tu a farlo. Correte! Apri la porta, aprila! C’è qualcuno?