VIDEO, Share: il trailer del film HBO

Acclamato al SUNDANCE FILM FESTIVAL e al FESTIVAL DI CANNES, in anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma SHARE, il film HBO diretto da PIPPA BIANCO con la giovane attrice RHIANNE BARRETO. Il dark side dei social media nella storia della giovanissima Mandy, i suoi tormenti e il ritorno alla normalità, dopo che un video scioccante diventa virale cambiandole la vita. In prima visione su Sky Cinema dal 6 novembre, anche on demand su Sky e NOW TV