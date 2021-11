Christian De Sica e Alessandro Siani protagonisti della commedia "Chi ha incastrato Babbo Natale?", in arrivo al cinema a dicembre. La Wonderfast, azienda di consegne online più potente del mondo, domina il mercato per tutto l’anno tranne a Natale. Per far fallire Babbo Natale, assoldano il capo dei suoi elfi, convincendolo ad infiltrare nella sua fabbrica un nuovo manager.