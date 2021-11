La Wonderfast è l'azienda di consegne online più potente del mondo, e domina il mercato per tutto l’anno tranne che Natale. Per far fallire Babbo Natale assolda dunque il capo dei suoi elfi, convincendolo ad infiltrare nella sua fabbrica un nuovo manager: Genny Catalano, conosciuto come il “re dei pacchi”. Film di Alessandro Siani, "Chi Ha Incastrato Babbo Natale?" vanta nel cast lo stesso Siani, Christian De Sica, Diletta Leotta e Angela Finocchiaro.