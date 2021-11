"Don't Look U"p, il film con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, uscirà al cinema l'8 dicembre e su Netflix dal 24 dicembre. La pellicola raccona la storia della laureanda in astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e del professor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), che fanno una straordinaria scoperta: una cometa in orbita all’interno del sistema solare.