Hiccup, Sdentato e gli altri personaggi e draghi che abbiamo conosciuto e amato di Dragon Trainer stanno finalmente per tornare! Il 13 giugno, dopo una serie di anteprime l'8 giugno, la Universal li riporterà al cinema 15 anni dopo il lungometraggio animato, col nuovo Dragon Trainer in live action, diretto sempre da Dean DeBlois e con Mason Thames nel ruolo del giovane vichingo che fa amicizia con un drago fino ad allora ritenuto pericolosissimo e sceglie un altro modo di essere capo. Di Dragon Trainer è appena uscito il trailer IMAX in italiano ed è un vero piacere rituffarci in quel mondo.