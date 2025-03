Con in “Dreams“, Elena Rotari affronta con sincerità le preoccupazioni di una generazione spesso rappresentata in modo superficiale dai media. Il film, vincitore del XIV Foggia Film Festival, esplora le contraddizioni di una generazione schiacciata dalle aspettative sociali e personali. Come afferma la stessa regista «La generazione Z è spesso la più narrata dal mondo audiovisivo, probabilmente per motivazioni che si muovono tra il marketing e la coolness, il film riesce ad indagare con sincerità le preoccupazioni di una generazione schiacciata dalla aspettative : libera, sì, di esprimersi mediante i social network, ma al contempo soffocata da un disturbo ormai categorizzato dalla psicoterapia, la “ FoMo – Fear of Missing Out” ossia la paura di essere tagliati fuori, la sensazione s’ansia provata da chi teme di essere privato di qualcosa di importante se non manifesta assiduamente la sua presenza tramite i social».