Maggio 2020. In una piccola cittadina del New Mexico, un acceso scontro tra lo sceriffo locale (Phoenix) e il sindaco (Pascal) dà il via a una pericolosa escalation, trasformando Eddington in una polveriera pronta a esplodere. In un clima sempre più teso, i cittadini si ritrovano divisi gli uni contro gli altri in una spirale di diffidenza e paura. Prodotto da A24, Eddington uscirà in autunno 2025 nelle sale italiane con I Wonder Pictures in collaborazione con Wise Pictures.