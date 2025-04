Fear Street: Prom Queen, il film diretto da Matt Palmer, è ambientato nel 1988, a Shadyside, cittadina dell'Ohio, nel liceo di Shadyside High. La stagione dei balli di fine anno è caratterizzata da una feroce competizione tra le ragazze più popolari della scuola per il titolo di reginetta. Le "It Girls" lottano con tutte le loro forze per ottenere il sostegno degli studenti, mentre si preparano per la notte più importante dell'anno. L'arrivo di una candidata misteriosa e insolitamente coraggiosa sconvolge gli equilibri, facendo emergere tensioni. Mentre la lotta per il titolo si fa sempre più agguerrita, alcune delle ragazze più in vista iniziano a sparire senza lasciare traccia, alimentando voci e sospetti tra i compagni di scuola. La corsa alla corona diventa ben presto un incubo, quando una serata che doveva essere di divertimento si trasforma in una lotta per la sopravvivenza, con il sangue che minaccia di macchiare gli scintillanti vestiti da sera.