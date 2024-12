Here, il film diretto da Robert Zemeckis, è ambientato per tutta la durata della storia in un'unica stanza e racconta la vita delle persone e delle famiglie che la abitano nell'arco di 100 anni. Una storia viaggia attraverso le generazioni, catturando l'esperienza umana nella sua forma più pura. Tom Hanks e Robin Wright sono i protagonisti principali di un racconto d'amore, di perdita, di risate e di vita.