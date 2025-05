Il film racconta di un mogul della musica, noto per avere "il miglior orecchio dell'industria", che diventa la vittima di un piano di rapimento a scopo di estorsione. Si tratta di una "reinterpretazione" del crime thriller Anatomia di un rapimento (in inglese High and Low) del grande regista giapponese Akira Kurosawa, con Washington nei panni che furono di Toshiro Mifune, e le strade della New York di oggi al posto della Yokohama degli anni Sessanta.