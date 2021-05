Cosa faresti se un gruppo di viaggiatori nel tempo arrivasse dal 2051 per dirti che tra trent’anni, la razza umana sarà sul punto di perdere una guerra globale contro una letale specie aliena? La Guerra di Domani è un film d’azione in cui Dan Forester, interpretato da Chris Pratt, combatte i fantasmi del passato per riscrivere il destino del pianeta.