“Bono: Stories of Surrender” è una vivida reinterpretazione dello spettacolo teatrale acclamato dalla critica di Bono, *"Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief…"*, un one-man show in cui l'artista solleva il sipario su una vita straordinaria, raccontando la sua storia attraverso la lente della famiglia, degli amici e della fede che lo hanno messo alla prova e sostenuto. Il film svela aneddoti personali sul suo percorso come figlio, padre, marito, attivista e rockstar. Oltre a contenere filmati inediti ed esclusivi dalle esibizioni al Beacon Theatre, il film include anche Bono che si esibisce in molte delle canzoni iconiche degli U2 che hanno segnato la sua vita e la sua eredità.