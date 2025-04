" The Housemaid ", l'adattamento di Paul Feig del romanzo best-seller di Freida McFadden, ha debuttato con un terrificante primo sguardo al CinemaCon . Il film vede Sydney Sweeney nel ruolo di Millie, una cameriera per una famiglia apparentemente perfetta. Amanda Seyfried interpreta la sua datrice di lavoro Nina, una donna emotivamente instabile, e Brandon Sklenar nel ruolo del suo affascinante marito. Le cose con questa coppia benestante non sono come sembrano, una rivelazione complicata dal fatto che Millie ha i suoi segreti che preferirebbe rimanessero nascosti.