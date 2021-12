"The Northman" è il nuovo film "vichingo" di Robert Eggers, con un cast d'eccezione: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe. Nelle sale USA dal 22 aprile 2022, il film è ambientato in Islanda all’inizio del X secolo, e racconta di un principe nordico che cerca vendetta per la morte del padre.