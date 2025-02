The Order, il film diretto da Justin Kurzel, si svolge nel 1983, quando una serie di crimini sempre più frequenti e violenti scuotono la zona nord-occidentale degli USA. Rapine in banca, contraffazione, furti di auto blindate che seguono schemi comuni ma che riescono a confondere le indagini dell'FBI. La svolta si presenta quando un agente (Jude Law) che lavora per conto proprio in una cittadina dell'Idaho, ha l'intuizione giusta. Non si tratta di semplici criminali ma di un'organizzazione terroristica guidata da un boss spietato, Robert Jay Mathews (Nicholas Hoult). Lo scopo della banda non è semplicemente racimolare denaro ma organizzare una guerra devastante contro il Governo Federale degli Stati Uniti.