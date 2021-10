In “The Unforgivable”, Sandra Bullock è Ruth Slater, ex detenuta uscita di prigione dopo una condanna per un crimine violento. Ruth cerca di reinserirsi nella società, che però rifiuta di perdonare il suo passato. Di fronte ai giudizi negativi e alle critiche, capisce che c’è solamente una strada da percorrere. La pellicola sbarcherà nei cinema il 24 novembre e su Netflix il 10 dicembre.